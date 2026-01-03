Kings World Cup Nations 2026, il cammino dell’Italia: 8-0 pirotecnico alla Francia

Kings World Cup Nations 2026, il cammino dell’Italia: tutte le partite e i risultati degli azzurri capitanati dallo streamer Blur in Brasile

Inizia oggi, a San Paolo, in Brasile la Kings World Cup Nations 2026. Ad aprire le danze è proprio l’Italia, guidata dallo streamer Blur, che affronta la Francia dell’ex difensore del Milan, Adil Rami. La competizione si svolgerà dunque a San Paolo dal 3 gennaio al 17 gennaio, giorno della finale che si disputerà nel prestigioso palcoscenico alll’Allianz Parque di São Paulo, dove le due migliori nazionali si affronteranno per la corona in una sfida destinata a lasciare il segno nella storia della Kings World Cup Nations. Al torneo partecipano 20 selezioni nazionali da tutto il mondo. Tantissimi i calciatori e gli ex calciatori che saranno presenti in qualità di presidenti: da Sneijder a Aguero, passando per Vidal, Lewandowski, James Rodriguez, Layun e Mckennie. Gli azzurri sono nel girone C, insieme alla Francia, alla Polonia e all’Algeria.

Kings League World Cup Nations: ecco la lista dei convocati dell’Italia! Svelato l’ultimo nome – FOTO

Italia Francia 8-0: inizia alla grande il cammino in Brasile per gli Azzurri

Esordio da favola per l’Italia che strapazza la Francia, vincendo all’esordio. Vittoria per 8 a 0 nel primo match del girone. Azzurri dominanti in campo fin dall’inizio. L’MVP del match è Matteo Perrotti, il quale ha sbloccato la sfida col gol doppio (per via della carta dello Star Player) e ha poi chiude la gara con 4 reti totali. In gol anche Alessandro Colombo e Simone Lo Faso, oltre al rigore presidenziale trasformato da Blur.