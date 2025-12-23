Kings League World Cup Nations: ecco la lista dei convocati dell’Italia! Svelato l’ultimo nome – FOTO

Kings League World Cup Nations, ufficiali i convocati dell’Italia: annunciato anche l’ultimo nome – FOTO

La Kings World Cup Nations 2026 (KWCN26) rappresenta il nuovo Mondiale per nazioni della Kings League e andrà in scena a San Paolo, in Brasile. L’evento, in programma dal 3 al 17 gennaio 2026, riunirà 20 selezioni nazionali e oltre 250 giocatori, pronti a sfidarsi in 40 partite per conquistare il titolo mondiale della competizione. A guidare le squadre ci saranno alcuni tra i più influenti streamer e content creator del panorama internazionale, affiancati da leggende del calcio e protagonisti d’élite del calcio a 7.

Tra i “Capitani” scelti per rappresentare le varie nazioni figurano nomi di grande richiamo: dal top streamer italiano Blur a stelle del calibro di Robert Lewandowski per la Polonia, Wesley Sneijder per i Paesi Bassi, Arturo Vidal per il Cile, Neymar per il Brasile, Kun Agüero per l’Argentina, James Rodríguez per la Colombia, Miguel Layún per il Messico e Weston McKennie per gli Stati Uniti. Oltre a sostenere le proprie squadre, saranno protagonisti di contenuti social e apparizioni in streaming durante tutto il torneo.

L’Italia avrà l’onore di inaugurare la competizione affrontando la Francia alle ore 18 della giornata d’apertura. Gli azzurri sono inseriti in un girone particolarmente competitivo, che comprende anche la Polonia di Lewandowski e l’Algeria. Alla lista dei convocati italiani si aggiungono inoltre Alessandro Colombo, Ivan Altamura, Domenico Rossi, Alessandro Di Dio e Simone Lo Faso, chiamati a rinforzare una selezione che punta a essere protagonista fin dalle prime battute del torneo.

