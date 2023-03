Kiyine coinvolto in un brutto incidente: il comunicato dell’OH Lovanio

Sofian Kiyine, centrocampista ex Lazio e ora all’OH Lovanio, è stato coinvolto in un bruttissimo incidente stradale

«Sofian Kiyine è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale più vicino dove sono in corso ulteriori accertamenti: non è in pericolo di vita. Fortunatamente nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone. Il club attende maggiore chiarezza sulle circostanze esatte di come è avvenuto l’incidente prima di rispondere ulteriormente. Auguriamo a Sofian una pronta guarigione”. Secondo i media marocchini, inoltre, il calciatore sarebbe uscito dalla terapie intensiva e le sue condizioni sarebbero stabili».