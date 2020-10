Kjaer: «Orgoglioso di aver raggiunto le 100 presenze con la Danimarca»

Simon Kjaer ha tagliato il traguardo delle 100 presenze con la nazionale della Danimarca: le parole del difensore del Milan

«Vogliamo battere le grandi squadre e questo è finalmente avvenuto. Siamo una squadra di qualità e crediamo in noi stessi. Questa è la direzione giusta da tenere. Sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra e di aver raggiunto le 100 partite. Questo è un traguardo gigantesco che non molti calciatori danesi hanno raggiunto. Non ho ancora finito. Ho ancora molte partite davanti e possiamo ottenere ancora molto».