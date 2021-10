Kjaer: «Restare al Milan è un sogno. Buon rapporto con Pioli»

Simon Kjaer ha raccontato le sue emozione relative al rinnovo con il Milan fino al 30 giugno del 2024: le sue parole

Simon Kjaer, difensore centrale del Milan che pochi giorni ha rinnovato il contratto con i rossoneri fino al 2024, ha espresso ai microfoni di SportMediaset tutta la propria soddisfazione.

RINNOVO – «Prolungare il mio contratto qui è un sogno per me, è la squadra e la società in cui per tutta la mia carriera sognavo di giocare. Rinnovare il contratto di altri due anni vuol dire che il Milan è contento del mio lavoro e sono orgoglioso. Un bel segnale per me, un gran complimento per il lavoro che ho fatto e la mano che ho dato».

MIGLIORAMENTI – «Secondo me ci sono momenti nel calcio in cui società e allenatore ti danno più fiducia. In qualsiasi squadra in cui ho giocato, se ho avuto un buon rapporto con il mister che è una persona di cui mi fido, con cui posso parlare allora ho sempre fatto del mio meglio. Ora ho 32 anni e ho più esperienza. Con Pioli ho un buon rapporto, lui sa che quello che faccio è al 100% per il bene della squadra. Io sono un componente della squadra, se quelli vicino a me non girano bene allora non faccio bella figura neanche io. La cosa più importante è sempre il collettivo, per un difensore deve essere sempre così. Poi ovviamente anche io sono migliorato. Ho sempre avuto la mentalità per credere di poter migliorare ogni giorno. Il giorno in cui non crederò più in questa cosa allora dovrò smettere di giocare».