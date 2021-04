Klinsmann consiglia Haaland: «Importante che rimanga al Dortmund»

Jurgen Klinsmann, ex grande attaccante dell’Inter, consiglia Haaland per il suo futuro: ecco le dichiarazioni sul centravanti

Jurgen Klinsmann, ex attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni di ESPN del futuro di Erling Braut Haaland. Ecco il consiglio al centravanti norvegese, uno dei pezzi forti del prossimo calciomercato cercato da tutte le big europee.

«Spero vivamente sia per lui che per il Dortmund che rimanga almeno un altro anno. Questo sarebbe molto importante sia per la sua crescita che per quella dell’intera squadra».