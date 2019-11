Klopp avverte: «Se col City non sei coraggioso non fai neanche un punto» – VIDEO

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Manchester City. Le sue parole

«La rivalità sta diventando sempre più grande. Il Manchester City è un’ottima squadra, ma ogni partita per noi è decisiva. Ci aspetta una sfida molto importante domenica, non possiamo perderla. Nessuno tirerà indietro la gamba ed entrambe le compagni faranno il massimo in campo per ottenere la vittoria. Se non sei coraggioso, contro il City non fai neanche un punto. Dobbiamo creare gioco, disporci alla perfezione tatticamente, difenderci bene e attaccare con intelligenza»