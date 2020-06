Klopp protesta: «Io l’unico con la mascherina. Sembro un alieno»

Jurgen Klopp non ci sta e denuncia una certa mancanza di rispetto delle norme anti-Covid in Inghilterra: le sue parole

Jurgen Klopp, intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro l’Everton, ha parlato del rispetto delle norme anti-Covid in Inghilterra. Ecco le parole del tecnico tedesco.

«Quando vado a fare benzina in Inghilterra sono l’unico che ha la mascherina e i guanti, mi sento un alieno. Ma non smetterò di farlo finchè non mi dicono che questa pandemia è finita. Per fortuna nel club siamo al sicuro».