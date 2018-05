Finisce la semifinale di ritorno tra Roma e Liverpool e Klopp si gode l’accesso alla finale di Champions League, anche se il pensiero va a Sean Cox

La Roma non va in finale di Champions League. Ai ragazzi di Eusebio Di Francesco non riesce il miracolo, a esultare è Jurgen Klopp. Il Liverpool perde quattro a due e per poco non dilapida un vantaggio di cinque a zero nel computo totale della semifinale, ma alla fine va a Kiev. Troverà il Real Madrid e cercherà di battere i blancos onde evitare il tris di Champions da parte degli spagnoli. In zona mista, Klopp ha parlato anche delle motivazioni extra che hanno mosso i Reds a Roma, vale a dire le condizioni di Sean Cox, tifoso in fin di vita dopo gli scontri di Anfield.

«Dedichiamo questa vittoria a Sean Cox, tutti i nostri pensieri erano con lui. Avevamo grosse motivazioni dentro, perché va al di là del calcio. Questa finale è al 100% sua» è quanto ha dichiarato Klopp ai microfoni di Premium Sport. Il tecnico tedesco ha continuato: «Non siamo stati freddi nel finale ed è strano. La Roma è stata molto aggressiva, voleva strapparci la qualificazione. Complimenti a loro, sono forti. Penso che abbiamo meritato la finale col Real Madrid. Ci aspetta una gara difficilissima e dovremo fare molto meglio se vorremo portarci a casa la Champions League»