Continuano a giungere notizie dall’Inghilterra sulle condizioni di Sean Cox, il tifoso del Liverpool aggredito da due fan della Roma prima della gara di Champions League

Sono ore decisive per la sorte di Sean Cox, stando a quanto si apprende dai quotidiani inglesi. Martedì scorso il tifoso del Liverpool venne aggredito da alcuni ultras della Roma e da allora è in ospedale. In questo momento è ancora vivo, ma è in coma indotto. Si trova nella struttura ospedaliera Walton Neurological Centre, dato che negli scontri di Anfield ha riportato una seria emorragia cerebrale. Il 53enne è assistito giorno e notte dalla moglie Martina, ma ha comune ricevuto le attenzioni di tutto il mondo calcistico inglese e non solo.

I danni provocati dall’aggressione brutale dei giovani tifosi della Roma saranno valutati solo dopo il risveglio di Cox. Ci sono, infatti, speranze perché il tifoso possa riprendere conoscenza, ma per ora ci si affida solamente a quanto dicono i media in Inghilterra. A poche ore da Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League, Cox continua a lottare tra la vita e la morte. La raccolta fondi per sostenere le sue cure ha già sfondato il muro delle cinquantamila sterline, è il segnale che nessuno vuole lasciare solo Cox. Sperando ovviamente in un lieto fine.