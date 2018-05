Poche ore prima di Roma-Liverpool scoppia un caso per i Reds: si è dimesso (o meglio, allontanato) Zeljko Buvac, il vice di Jurgen Klopp

A scaldare gli animi in casa Liverpool prima della partita con la Roma in Champions League è il caso Zeljko Buvac. Lo storico vice di Jurgen Klopp, con cui collabora dal lontano 2001, si è dimesso dai Reds. Da parte del Liverpool si parla di problemi personali, Buvac avrebbe deciso di farsi da parte per il finale di stagione, pur rimanendo all’interno dell’organigramma della squadra inglese. L’ex centrocampista originario della Bosnia Erzegovina, però, potrebbe aver avuto qualche screzio di troppo con Klopp, stando alle versioni riportate dai media inglesi. Il suo addio, per quanto temporaneo, è un fulmine a ciel sereno.

A poche ore da Roma-Liverpool un terremoto scuote l’ambiente degli inglesi. Il rapporto tra Buvac e Klopp è sempre stato ottimo, anche se pare che ultimamente tra i due ci sia stata qualche frizione. Klopp e Buvac formano un trio indissolubile con Peter Krawietz fin dai tempi del Mainz e sono stati gli artefici delle vittorie del Borussia Dortmund. Klopp e l’avvocato di Buvac non hanno parlato dell’argomento, seppur interpellati, e probabilmente il tecnico lo farà oggi in conferenza stampa. L’assistente non ha rescisso il contratto e potrebbe tornare, ma l’impressione è che ci sia stata una rottura.