Roma-Liverpool è solo l’ultima delle partite spettacolari della Lupa in questa Champions League allo Stadio Olimpico: qui sono caduti Chelsea e Barcellona

Roma-Liverpool è ormai passata. I giallorossi sono fuori dalla Champions League dopo il cammino più pazzo della loro storia e dopo aver sfiorato una rimonta pazzesca. Cosa rimane di questa UCL ai capitolini? Sicuramente l’aspetto economico, piuttosto importante. Rimangono anche i risultati maturati allo Stadio Olimpico. Se fuori casa ha vinto solo con il Qarabag, a Roma ha battuto tutti. Solo l’Atletico Madrid è uscito con un punto: lo zero a zero della prima giornata nella fase a gironi, in cui la Roma difese splendidamente contro i colchoneros, troppo spreconi per essere veri. Da lì in avanti, solo grandi successi.

C’è stata la vittoria col Qarabag importantissima per andare agli ottavi, c’è stato l’uno a zero contro lo Shakhtar che ha regalato i quarti, ma soprattutto ci sono stati i successi contro Chelsea e Barcellona. I Blues sono stati schiantati tre a zero in una partita perfetta nella fase a gruppi, mentre Roma-Barcellona è la sfida che i tifosi giallorossi racconteranno ai nipoti: un tre a zero senza repliche, una rimonta miracolosa che ha scritto una pagina di storia indelebile. Anche col Liverpool è arrivato un successo a suggellare una stagione europea casalinga favolosa, un punto da cui ripartire per gli anni a venire.