Roma-Liverpool ha il record di incasso ma anche di gol nell’arco delle due partite in semifinale di Champions League: non si erano mai viste così tante reti

Non solo il record di incasso, Roma-Liverpool è anche il primato di gol segnati in una semifinale di Champions League. Sono ben tredici le reti realizzate nell’arco dei centottanta minuti, a pesare sono soprattutto i sette gol dell’andata. Dopo il cinque a due di Anfield, allo Stadio Olimpico di Roma la sfida di ritorno è terminata quattro a due, sancendo l’eliminazione della Roma dalla competizione. I giallorossi però possono guardare il bicchiere mezzo pieno, non era mai successo che una squadra segnasse sei gol tra casa e trasferta e venisse fatta fuori.

Le ultime due a fare così tanti gol in Champions League in semifinale furono Juventus e Monaco nel 1997-1998, ovvero venti anni fa. Bianconeri e biancorossi segnarono dieci reti in totale. In quella l’occasione una semifinalista segnò quattro gol nell’arco delle due partite e venne eliminata, una cosa simile a quanto successo stasera alla Roma: i monegaschi persero quattro a uno allo Stadio Delle Alpi, poi batterono tre a due la Juventus in casa ma fu Lippi a prendersi la finale. In quel caso la Juve venne sconfitta in finale a Amsterdam dal Real Madrid. Se si allarga il discorso anche alla Coppa dei Campioni, solo nel 1959-60 c’è stato in precedente con più gol in semifinale: Eintracht-Rangers, in totale dodici a quattro.