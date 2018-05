Il botteghino sorride allo Stadio Olimpico: Roma-Liverpool è la gara che segna il miglior incasso dei giallorossi in Champions League e anche del calcio italiano in generale

Si sta giocando Roma-Liverpool in Champions League (qui potete seguire la diretta live della semifinale) e, a prescindere dal risultato finale, c’è qualcosa per cui la Roma può esultare. Si tratta del botteghino, da record per i giallorossi. L’incasso totale è stato di 5.545.187 euro e mai nella storia si era verificata una cifra così alta allo Stadio Olimpico. A dire il vero è un record non solo per i capitolini, lo è pure per il calcio italiano. Il precedente primato è di quattro giorni fa, Inter-Juventus di sabato 28 aprile allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Ben 61.889 spettatori hanno riempito l’impianto di Roma questa sera per la semifinale di ritorno di Champions League. Nonostante non fosse facile l’impresa dei giallorossi, l’affetto dei tifosi non è mancato. Come si può intuire, un incasso così per uno stadio da sessantamila posti circa è stato possibile grazie al costo piuttosto elevato dei tagliandi. Il caro biglietti è stato contestato da qualche tifoso ma in generale i fan della Roma hanno capito che andare all’Olimpico stasera significava vivere qualcosa di storico.