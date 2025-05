Klopp alla Roma? La smentita secca del tecnico: «Sono tutte ca***te!»

Le parole Jurgen Klopp, ex tecnico del Liverpool e accostato negli scorsi giorni alla Roma: «Non c’è niente di vero»

Durante un evento ufficiale del Liverpool, Jurgen Klopp ha voluto chiarire in modo netto e definitivo le voci che lo accostavano a un possibile futuro sulla panchina della Roma. Le sue dichiarazioni, che seguono quelle già rilasciate dal suo agente, smentiscono ogni scenario di ritorno in panchina a breve termine. Di seguito le sue parole:

«Non andrò alla Roma. Se leggete voci sul fatto che potrei tornare ad allenare nei prossimi anni, sono tutte cazzate. Potete essere i primi a dirlo. Di recente mi è stata attribuita la frase: ‘Roma è comunque una città meravigliosa’, ma su questo non c’è altro da dire. Non mi vedo più in tuta da allenatore. Va tutto bene così com’è».