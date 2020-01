Klopp: «Shaqiri? Nessuna offerta reale, non lascerà il Liverpool» – VIDEO

Jurgen Klopp ha parlato di Xherdan Shaqiri nella conferenza stampa odierna, togliendolo di fatto dal mercato

Durante la conferenza stampa odierna Jurgen Klopp ha tolto Xherdan Shaqiri dal mercato rovinando i piani della Roma. Queste le parole del tecnico dei Reds.

«E’ vero che può andare alla Roma? La mia risposta non vale solo per Shaq, ma per tutti i miei calciatori. Vogliamo mantenere tutti quelli in rosa e viste le tante partite in programma non possiamo pensare di lasciar partire anche un solo calciatore».