Klopp: «Volevano annullare tutto, che sofferenza…» – VIDEO

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno in campo del suo Liverpool. Queste le parole del tecnico dei Reds.

«Se ero preoccupato della sospensione definitiva? Onestamente sì. Non ci ho pensato per un secondo quando ci siamo bloccati. Mi sono preoccupato quando la gente parlava dell’annullamento. L’ho sentito fisicamente. Non ti aspetti di ottenere il titolo come regalo grazie alla media-punti, quindi siamo stato felici quando è stato deciso che avremmo ripreso».