Kluivert si presenta: «Alla Roma per segnare e vincere»

Il nuovo acquisto della Roma, Kluivert si presenta ai nuovi tifosi giallorossi:«Diventerò più forte»

Tempo di presentazioni in casa giallorossa. Il giorno dopo l’ufficializzazione dell’acquisto, Patrick Kluivert si presenta ai suoi nuovi tifosi della Roma: «Sono molto felice. Sono in un Club incredibile, che mi piace molto. Non vedo l’ora di iniziare. Penso che questa sia una grande società, ideale per la mia crescita. Mi permetterà di giocare ad altissimi livelli e mi aiuterà a diventare un calciatore più forte». D’altronde nonostante la giovane età gli obiettivi dell’olandese sono chiarissimi: «Voglio vincere con la Roma. So che un trofeo manca da tanto, ma con la squadra che avremo in questa stagione sono convinto che possiamo farcela. A livello personale ovviamente vorrei segnare, segnare e segnare».

Il figlio d’arte di papà Kluivert si sente pronto e non vede l’ora di tuffarsi nella nuova avventura: «Prima dell’ultima stagione ero un giocatore ancora molto giovane, ma poi ho capito come funziona davvero il mondo del calcio ad alti livelli. Mi piace.E ora voglio andare sempre più in alto, ne ho bisogno e una società come la Roma per me rappresenta una grande opportunità». Infine non mancano i complimenti per i nuovi compagni: «La Roma è una grande squadra. Molti ragazzi hanno tanto talento con il pallone tra i pedi, altri sono bravissimi in fase difensiva. Un giocatore che mi piace di più? Edin Dzeko, perché mi piace segnare e lui fa tanti goal».