Koeman, altro che Jorginho: «Messi principale candidato al Pallone d’Oro»

Ronald Koeman non ha dubbi: Messi è da Pallone d’Oro. Le sue parole a Barça TV.

«Messi è molto importante per il suo gioco. Lui è il capitano ed è un esempio. La sua efficacia nella passata stagione è stata enorme dopo un inizio d’anno difficile a causa della sua situazione, ma ha dimostrato ancora una volta di essere il miglior giocatore del mondo. La sua vittoria in Copa AméricaÈ molto importante perché so quanto fosse ansioso di vincere questa coppa dopo alcuni anni senza vincere con la sua squadra. Da migliore al mondo è abituato a vincere cose e alla fine ha ottenuto quello che ha combattuto con la sua squadra. È il principale candidato al Pallone d’Oro per la grande stagione che ha avuto e per aver vinto la Coppa America».