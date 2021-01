Koeman su Messi: «Non al top ad inizio stagione ma adesso…» – VIDEO

Dopo la doppietta che ha permesso al Barcellona di battere l’Athletic Bilbao, il tecnico blaugrana Ronald Koeman ha esaltato Leo Messi

Grazie ad una doppietta di Leo Messi, il Barcellona ha superato 3-2 l’Athletic Bilbao. Questo il commento del tecnico blaugrana Ronald Koeman.

«Da quando sono tornato al Barcellona da allenatore ho visto Messi dare sempre il massimo. La sua qualità non mi ha sorpreso considerano quello che è stato capace di dare negli ultimi anni. Ad inizio stagione forse non è riuscito a giocare al top in termini di gol e pericolosità. Ma adesso lo vedo felice, a suo agio e con tanta voglia di vincere».