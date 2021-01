Kokorin esalta Ibrahimovic: «Ecco perchè mi piace tantissimo»

Aleksandar Kokorin parla del suo arrivo in Italia e dei suoi attaccanti preferiti: ecco le parole dell’attaccante su russo su Zlatan Ibrahimovic

Aleksandar Kokorin, nuovo acquisto della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo in Serie A. Ecco le sue parole sugli attaccanti presenti in Italia.

ATTACCANTI IN ITALIA – «Io guardo da sempre il calcio italiano. Mi piacciono gli attaccanti come Ibrahimovic che è bravissimo nonostante l’età. Guardo anche Ronaldo e le loro statistiche».

