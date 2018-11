La conferenza stampa di Aleksandar Kolarov alla vigilia di Roma-Real Madrid di Champions League. Ecco le sue parole

Lunedì di vigilia per la Roma, attesa dall’incontro con il Real Madrid domani sera all’Olimpico. Aleksandar Kolarov, terzino sinistro della Roma, è intervenuto in conferenza stampa insieme a mister Di Francesco e ha parlato così alla vigilia della gara: «Il mister ha preparato bene la partita. La Roma a Madrid non è stata all’altezza della Roma che gioca in Champions. Domani giochiamo in casa e dovremo cercare di partire forte sin dall’inizio. La Champions è una competizione particolare. La squadra sta facendo fatica ma sono sicuro che alla fine arriveremo tra le prime 4. Dobbiamo iniziare a vincere qualche partita in campionato ma sono convinto che lo faremo. La Champions la affronto come tutte le altre del campionato, parlo naturalmente per me stesso».

Ancora Kolarov: «Senza De Rossi, Manolas e Pellegrini è complicata ma sarebbe stata difficile anche con loro tre perché il Real viene da tre vittorie consecutive in Champions ma sono sicuro che domani faranno molta fatica a batterci (Manolas farà un ultimo test oggi, se recupererà sarà della gara, ndr)».