Kolo Muani Juve, accordo vicino col PSG! Ecco il piano: c’è già la formula! Tutti i dettagli

Kolo Muani Juve, accordo vicino col PSG! Ecco il piano per il colpo: c’è già la formula! Le possibili cifre del trasferimento in bianconero

Ci sono importanti aggiornamenti sul futuro dell’attaccante francese di proprietà del PSG e in prestito ai bianconeri, Kolo Muani. Come anticipato dal dirigente bianconero Cristiano Giuntoli a Prime Video, l’obiettivo del mercato Juve è quello di mantenere in bianconero il francese.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, ci sarebbe un accordo vicino al prestito rinnovato a 6 milioni e riscatto fissato a 45 milioni di euro. Stanno quindi aumentando le possibilità di vedere il francese alla Juventus anche nella prossima stagione.