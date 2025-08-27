Kolo Muani Juve, l’attaccante è vicino il ritorno a Torino! A un passo l’accordo definitivo con il PSG: le ultimissime

Kolo Muani Juve, l’attaccante è vicino il ritorno a Torino! A un passo l’accordo definitivo con il PSG: tutti i dettagli e le ultime

La Juventus è a un passo dal riportare Randal Kolo Muani in Serie A. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la trattativa con il Paris Saint-Germain ha subito un’accelerazione decisiva nelle ultime ore, con la dirigenza bianconera pronta a chiudere l’operazione. L’attaccante francese, classe 1998, è sempre più vicino a vestire nuovamente la maglia della Vecchia Signora.

Dettagli dell’accordo tra Juventus e PSG

Il trasferimento di Kolo Muani dovrebbe avvenire con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un valore complessivo stimato attorno ai 60 milioni di euro. Restano da definire le condizioni esatte che attiveranno l’obbligo, ma le parti sembrano ormai molto vicine. L’attaccante, ex Eintracht Francoforte, ha vissuto una stagione complicata al PSG, con poche presenze da titolare e un rendimento al di sotto delle aspettative.

La Juventus, alla ricerca di un profilo offensivo dinamico e versatile, ha individuato in Kolo Muani il rinforzo ideale. Il tecnico Igor Tudor, noto per il suo calcio aggressivo e verticale, considera il francese perfetto per il suo sistema: rapido, potente, capace di agire sia da centravanti che da esterno offensivo.

Strategia offensiva bianconera: Kolo Muani e Jonathan David

Con l’arrivo già ufficializzato di Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, a parametro zero dal Lille, l’inserimento di Kolo Muani completerebbe un reparto offensivo moderno e flessibile. La coppia promette di offrire soluzioni tattiche multiple e una maggiore incisività sotto porta, elementi fondamentali per il rilancio della Juventus in Italia e in Europa.

Un segnale forte per il futuro

Il ritorno di Kolo Muani rappresenta non solo un investimento tecnico, ma anche un messaggio chiaro da parte della società: la Juventus vuole tornare protagonista. Le prossime ore saranno decisive per limare gli ultimi dettagli e ufficializzare un’operazione che potrebbe cambiare il volto della squadra.