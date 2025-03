Kolo Muani: «Futuro? Vorrei restare alla Juve, ma non ho chiuso con il Psg. Il mio ruolo…»

Le parole di Randal Kolo Muani, attaccante francese della Juve, sul suo futuro in bianconero dopo il prestito dal Psg. I dettagli

Randal Kolo Muani ha parlato a La Repubblica del suo momento e del suo futuro con la Juve.

RESTARE ALLA JUVE – «La mia volontà è di giocare e di divertirmi. Ma se le cose continuano così, perché no? La Juventus è il club che mi ha aperto le porte. Ho parlato molto con Thiago Motta prima di venire, mi ha spiegato come vedeva le cose, come avremmo giocato. È questo che mi ha attirato e spinto a firmare. Non credevo che i miei esordi riuscissero così bene».

CAPITOLO CHIUSO CON IL PSG? – «Non lo definirei chiuso, visto che ho ancora un contratto con loro. Un francese nel PSG, oltretutto costato 90 milioni, ha una pressione enorme e non tutti sono in grado di reggerla. Io non ci sono riuscito. Ho avuto delle possibilità e non le ho sfruttate. Fa male al cuore, ma lo ridico: è il calcio, non ho rimpianti».

L’INTERVISTA INTEGRALE A KOLO MUANI SU JUVENTUS NEWS 24