Kolo Muani Juve: trattative, dubbi e la svolta Openda. Ecco cosa è successo dietro le quinte. Tutti i dettagli sui bianconeri

Il calciomercato della Juventus ha vissuto settimane di attesa e trattative serrate attorno al nome di Randal Kolo Muani, attaccante francese classe 1998, noto per la sua rapidità e capacità di attaccare la profondità. L’epilogo, però, è stato un clamoroso colpo di scena: il giocatore non vestirà la maglia bianconera, ma quella del Tottenham Hotspur.

Dopo giorni di contatti, il Paris Saint-Germain ha posto condizioni economiche proibitive per la Juventus: 60 milioni di euro per un prestito con obbligo di riscatto, più un ingaggio da 8 milioni netti a stagione. Una cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza bianconera, che, pur interessata al francese, ha dovuto fare i conti con i propri limiti di bilancio. L’insistenza del club torinese non è bastata: la trattativa si è arenata, complicando il mercato di fine agosto.

La svolta: Openda e Zhegrova per rinforzare l’attacco

Di fronte all’impossibilità di chiudere per Kolo Muani, la Juventus ha virato su soluzioni più sostenibili. Sono così arrivati Loïs Openda, attaccante belga classe 2000, esplosivo e duttile, e Edon Zhegrova, ala destra kosovara del 1999, dotata di tecnica sopraffina e dribbling incisivo.

Il costo complessivo dei due acquisti si avvicina alla cifra richiesta dal PSG per Kolo Muani, ma con un monte ingaggi decisamente inferiore. Una strategia che ha permesso alla Juventus di rinforzare il reparto offensivo mantenendo equilibrio tra qualità e sostenibilità economica.

Il blitz del Tottenham

Mentre a Torino si cercava una soluzione alternativa, il Tottenham ha agito in silenzio. Il club londinese ha approfittato dello stallo tra Juventus e PSG, chiudendo per Kolo Muani con un prestito secco. Una mossa rapida che ha beffato i bianconeri, ormai convinti di poter riaprire la trattativa.