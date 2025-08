Kolo Muani di nuovo alla Juve? C’è l’indizio social da parte dell’attaccante francese che continua a bramare un ritorno in bianconero

Kolo Muani ha fatto parlare di sé sui social in queste ore, con un cambiamento significativo nel suo profilo Instagram che ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. Il giovane attaccante francese, che ha brillato nella seconda metà della passata stagione con la maglia della Juventus, ha aggiornato la sua bio con un messaggio enigmatico: due dita incrociate.

Questo piccolo ma significativo gesto non è passato inosservato, soprattutto in un momento in cui il suo futuro appare in bilico. Dopo aver trascorso sei mesi a Torino in prestito dal Paris Saint-Germain, Muani è tornato al club francese, ma non è escluso che possa esserci un ritorno in bianconero, visto l’interesse costante della Juventus.

Kolo Muani Juventus, le due dita incrociate potrebbero essere un segnale per la Vecchia Signora

Il cambiamento nella sua bio di Instagram potrebbe essere interpretato come un segnale che il giocatore stia sperando in un ritorno a Torino. Le due dita incrociate, simbolo di speranza, potrebbero far allusione a un desiderio di ritornare in bianconero, magari in attesa che si sblocchi la trattativa con il PSG.

Kolo Muani ha sempre parlato positivamente della sua esperienza alla Juventus e della fiducia che il club ha riposto in lui, motivo per cui molti tifosi bianconeri continuano a sognare un ritorno del giocatore nella capitale piemontese. Le trattative con il PSG sono ancora in corso, con la Juventus che non ha mai smesso di monitorare la situazione e continua a valutare tutte le possibilità per riaccogliere l’attaccante nella sua rosa.

Sarà interessante capire se il cambio di bio rappresenta davvero una manifestazione di speranza da parte di Muani o se si tratta solo di un gesto simbolico, ma per ora i tifosi della Juve non possono fare a meno di pensare che il sogno di riabbracciare l’attaccante francese potrebbe non essere così lontano.