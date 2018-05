Kondogbia al Valencia. Il retroscena: ecco ‘l’avvertimento’ di Spalletti – FOTO

Spunta una dedica di Luciano Spalletti a Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista ha fatto vedere la dedica del tecnico in un video su Instagram

«Kondogbia lo allenavo pure di sera, lo ritenevo un buon calciatore. Qui i calciatori si tende a sciuparli, non a valorizzarli» ha detto nei giorni scorsi Luciano Spalletti. L’allenatore dell’Inter credeva nelle potenzialità del suo centrocampista ma i nerazzurri lo hanno ceduto anche per questioni di bilancio. Il francese ha lasciato l’Inter la scorsa estate per passare al Valencia in prestito con diritto di riscatto e nelle scorse ore il club spagnolo ha ufficializzato il riscatto del centrocampista per 25 milioni di euro.

In un video postato su Instagram, il centrocampista francese ha voluto celebrare a modo suo il trasferimento definitivo al Valencia. Nel video spunta una curiosa dedica di Luciano Spalletti. L’allenatore dell’Inter stimava e stima il centrocampista francese e il gesto del tecnico lo dimostra maggiormente. «Al mio campione Kondo… con la certezza che ti pentirai» recita la dedica dell’allenatore di Certaldo. Evidentemente, l’allenatore nerazzurro ha provato a trattenere il centrocampista francese. Il calciatore ha disputato degli ottimi campionati con la maglia del Monaco ma non si è ripetuto con l’Inter. Spalletti voleva recuperarlo ma non ne ha avuto il tempo. Chissà se Kondo se ne sarà pentito…