Koné Roma, il centrocampista è nel mirino di una big: ecco la posizione e la valutazione dei giallorossi! Le ultimissime

Koné Roma, il centrocampista finisce nel mirino di una big: la posizione del club e la valutazione fissata dai giallorossi
Il nome di Manu Koné continua a circolare con forza negli ambienti interisti, confermandosi come il profilo più ambito per rinforzare la mediana. Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, vede nel centrocampista francese della Roma l’innesto ideale per dare fisicità e dinamismo al reparto, ma trasformare questo interesse in un’operazione concreta già a gennaio appare quasi impossibile.
Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la posizione della Roma è chiara e inflessibile: Koné è considerato incedibile almeno fino al termine della stagione. Il club giallorosso non intende privarsi di un titolare nel pieno della lotta per gli obiettivi stagionali, rimandando ogni possibile discorso al mercato estivo, quando le dinamiche saranno più favorevoli.
A blindare ulteriormente il giocatore c’è la volontà di Gian Piero Gasperini, che lo considera un pilastro imprescindibile del suo progetto tecnico. Già in estate il tecnico aveva posto un veto assoluto sulla sua cessione, e a complicare ulteriormente i piani dell’Inter c’è la valutazione economica: la Roma stima il cartellino di Koné intorno ai 50 milioni di euro, cifra che rende qualsiasi tentativo invernale estremamente difficile.
