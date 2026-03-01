Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calciomercato

Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagli

Published

58 minuti ago

on

By

koopmeiners

Koopmeiners Juve, addio vicino? Roma e Galatasaray in pressing. Stabilita la cifra per evitare minusvalenze

Il futuro di Teun Koopmeiners torna a infiammare il mercato bianconero: nonostante l’arrivo a Torino carico di aspettative, il centrocampista olandese è finito nel mirino di più club e potrebbe lasciare la Juventus già nella prossima sessione estiva. Oltre all’interesse concreto del Galatasaray, la pista più suggestiva porta alla Roma, dove Gasperini — che lo ha valorizzato ai tempi dell’Atalanta — lo considera un profilo ideale per completare la mediana giallorossa.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La dirigenza juventina non ha chiuso la porta a una cessione, ma ha fissato paletti economici stringenti per evitare perdite di bilancio: la richiesta minima è stata stabilita in 30 milioni di euro. L’eventuale vendita verrebbe gestita con l’obiettivo di reinvestire immediatamente i proventi su elementi funzionali al progetto tattico di Spalletti, preservando al contempo l’equilibrio dei conti societari.

Lo scenario estivo resta quindi aperto: Koopmeiners può rimanere se ritenuto centrale nel progetto tecnico, partire davanti a un’offerta congrua o diventare oggetto di una lunga trattativa che si protrae fino agli ultimi giorni di mercato.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero2 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Arnautovic Mihajlovic Arnautovic Mihajlovic
Serie A22 ore ago

Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO

Arnautovic commuove Mihajlović, Como da sogno europeo e la Juve che incanta: le Contro pagelle firmate Andrea Bargione – VIDEO...
Change privacy settings
×