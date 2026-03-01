Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagli

Koopmeiners Juve, addio vicino? Roma e Galatasaray in pressing. Stabilita la cifra per evitare minusvalenze

Il futuro di Teun Koopmeiners torna a infiammare il mercato bianconero: nonostante l’arrivo a Torino carico di aspettative, il centrocampista olandese è finito nel mirino di più club e potrebbe lasciare la Juventus già nella prossima sessione estiva. Oltre all’interesse concreto del Galatasaray, la pista più suggestiva porta alla Roma, dove Gasperini — che lo ha valorizzato ai tempi dell’Atalanta — lo considera un profilo ideale per completare la mediana giallorossa.

La dirigenza juventina non ha chiuso la porta a una cessione, ma ha fissato paletti economici stringenti per evitare perdite di bilancio: la richiesta minima è stata stabilita in 30 milioni di euro. L’eventuale vendita verrebbe gestita con l’obiettivo di reinvestire immediatamente i proventi su elementi funzionali al progetto tattico di Spalletti, preservando al contempo l’equilibrio dei conti societari.

Lo scenario estivo resta quindi aperto: Koopmeiners può rimanere se ritenuto centrale nel progetto tecnico, partire davanti a un’offerta congrua o diventare oggetto di una lunga trattativa che si protrae fino agli ultimi giorni di mercato.