Hanno Detto
Koopmeiners suona la carica prima di Juve Galatasaray: «Dobbiamo partire forte e fare 3 gol, in passato Spalletti mi aveva detto una cosa»
Il centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners, ha voluto dire la sua prima dell’inizio del match di Champions League contro il Galatasaray
Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Juventus Galatasaray. Il centrocampista bianconero, Teun Koopmeiners, nel corso del prepartita, è intervenuto così ai microfoni di Prime Video.
QUALIFICAZIONE – «Dobbiamo partire forte dal primo minuto. Bisogna fare tre gol. E’ normale che bisogna stare attenti, ma la priorità è segnare».
RUOLO – «Sono un centrocampista. Anche il mister. In passato mi ha detto di avere bisogno in difesa. Io voglio fare bene in tutti i ruoli per aiutare la squadra».
