Incredibili voci arrivano da Torino: la Juventus starebbe pensando a Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli

Quasi tre settimane fa, Kalidou Koulibaly salì in cielo all’Allianz Stadium e fece vincere il Napoli in trasferta contro la Juventus. Sembrava l’inizio del sorpasso Scudetto, ma il Napoli si è squagliato pochi giorni dopo. Adesso arrivano voci incredibili di mercato: lo stesso Koulibaly sarebbe finito nel mirino della Juventus. Dopo Gonzalo Higuain, la Juve sarebbe disposta a prendere il senegalese e a fare un altro clamoroso “sgarbo” agli azzurri. A rilanciare i rumors è l’edizione di oggi di Tuttosport, secondo cui l’agente potrebbe essere d’accordo con un trasferimento. Si tratta pur sempre di voci di corridoio, ma qualcuno in zona Fuorigrotta sta drizzando le antenne per capire se c’è del vero. Per ora la trattativa non è stata avviata, ma probabilmente qualcuno a Torino sta pensando davvero a KK. Da giustiziere bianconero a giocatore della Vecchia Signora? Chissà.

Per Koulibaly Juventus-Napoli di mercato?

Koulibaly è una colonna di questo Napoli e Maurizio Sarri lo ha fatto diventare uno dei migliori difensori al mondo. Sarri, però, sembra in procinto di partire e di lasciare gli azzurri a fine stagione, quindi si parla di rivoluzione in casa Napoli. Koulibaly è uno dei fedelissimi del tecnico e da giorni girano notizie su un suo presunto trasferimento nell’ambito della rifondazione partenopea. Certo è che per prendere il senegalese non serviranno pochi spiccioli, si parla di una valutazione di almeno settanta milioni di euro per lui. La Juventus ha una buona disponibilità economica, ma la difesa è già a posto. Arriverà Caldara dall’Atalanta e i grandi nomi nella retroguarda ci sono già, per questo sembra un po’ improbabile un affare con il Napoli per Koulibaly. Nel calciomercato però non bisogna mai dire mai, anche se stavolta le voci sembrano esagerate.