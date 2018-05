Calciomercato Juve, Gimenez o Godin se parte Benatia

Calciomercato Juve: obiettivo difensore centrale. Si guarda in casa Atletico Madrid: nel mirino Gimenez e l’esperto Godin

Calciomercato Juve, non solo terzini, ma anche difensori centrali. Tra gli obiettivi della società bianconera c’è un profilo di peso per rinforzare il reparto centrale arretrato, considerate anche le sirene provenienti dall’Olympique Marsiglia per Medhi Benatia. Come riporta Tuttosport, in caso di partenza del marocchino, la Juventus punterà tutto su un paio di difensori dell’Atletico Madrid: nel mirino, il classe 1995 Gimenez e il più esperto Godin (classe 1986). Il club bianconero è pronto all’offensiva per uno dei due giocatori uruguaiani, profili graditi per rimpiazzare un’eventuale partenza di Benatia, protagonista di un’ottima annata.