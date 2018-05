Calciomercato Juve, è vivissima la pista che porta a Lucas Digne, terzino sinistro francese in forza al Barcellona

Calciomercato Juve, si continua a pensare ai terzini. Se per il versante destro, dopo l’annunciato addio di Lichtsteiner, si fa continuamente il nome di Hector Bellerin dell’Arsenal, per la fascia sinistra si pensa concretamente a Lucas Digne, classe 1993 in foza al Barcellona.

In vista di un possibile addio di Alex Sandro, come riportato dal Mundo Deportivo, la società bianconera punta ad assicurarsi le prestazioni del giocatore francese per una cifra non troppo superiore ai 12 milioni, somma pagata dai blaugrana al Psg nel 2016. L’affare è concretizzabile, anche considerando lo scarso impiego del giocatore da parte di Valverde. In più, fattore da tenere in considerazione, il profilo di Digne è gradito all’ad Marotta e al ds Paratici anche per la sua esperienza passata in Serie A (alla Roma nel 2015/2016).