Il Napoli vince a Torino con la Juventus e si candida a vincere lo Scudetto, pur essendo ancora secondo: Kalidou Koulibaly è carico e lancia la sfida ai bianconeri

Un Napoli senza limiti, questo è quello che vuole Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese degli azzurri ha deciso con un bel colpo di testa la partita contro la Juventus all‘Allianz Stadium e adesso suona la carica per i suoi in vista della partita contro la Fiorentina, decisiva in ottica Scudetto. Se la Juventus non vince a Milano contro l‘Inter e il Napoli ottiene tre punti al Franchi contro la Viola, allora sarà sorpasso in testa alla classifica a tre giornate dal termine della Serie A. Sarà un finale di stagione thrilling, ma Koulibaly lo vuole vivere intensamente.

«Dopo la vittoria con la Juventus non abbiamo più niente da perdere per quanto concerne la corsa Scudetto. Dobbiamo vincere sempre, a partire dalla sfida con la Fiorentina. A Napoli lo Scudetto sarebbe un traguardo storico, perché manca dal 1990 e faremo di tutto per raggiungerlo. Siamo contenti di quanto stiamo facendo. Tanti tifosi ci hanno accolto all’aeroporto al ritorno da Torino, ci siamo chiesti cosa potrebbe succedere in caso di tricolore» è quanto ha detto KK ai microfoni della stampa francese. Probabilmente se n’è accorto da solo, ma il senegalese a Torino ha segnato il gol più importante della sua carriera.