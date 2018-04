Diego Armando Maradona infuriato per una sua immagine accostata alla Juventus: in Fifa 18, l’effige dell’ex Pibe de Oro è stata usata come riferimento ai colori bianconeri. Le dichiarazioni dell’argentino

Diego Armando Maradona nuovo idolo della tifoseria della Juventus? L’accostamento appare nel videogioco Fifa 18, con l’effige dell’ex ‘Pibe de Oro’ che è raffigurata nella riproduzione del settore della tifoseria juventina. Un errore che ha mandato su tutte le furie l’ex numero 10 del Napoli.

Maradona, rispondendo sulla questione, ha attaccato: «Qualcuno sta facendo delle cose sbagliate, questo è un colpo al cuore – ha dichiarato l’argentino a Radio Kiss Kiss – Ho dato mandato ai miei avvocati perchè non ci si può sbagliare in un gioco così diffuso. Qualcuno ha voluto fare il furbo e dovrà pagarla». Poi, sull’accesa lotta scudetto: «Il Napoli sta giocando meglio della Juve, ma non sempre vince. E’ una squadra che sta dimostrando il suo coraggio, non dovrà lasciare scappare la Juve».