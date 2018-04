Il Napoli gioca a Firenze con la Fiorentina e De Laurentiis potrebbe sfruttare l’occasione per tornare a parlare di Federico Chiesa, obiettivo “storico” (e costoso) degli azzurri

Il Napoli sarà in trasferta a Firenze contro la Fiorentina per una partita decisiva. Sarà in ballo un pezzo di Scudetto e la possibilità di sorpassare la Juventus, qualora questa non vincesse a Milano contro l’Inter. Attenzione, però, perché ci sono altri risvolti, su tutti il calciomercato. Federico Chiesa sarà titolare in Fiorentina-Napoli e potrebbe essere l’occasione giusta per Aurelio De Laurentiis per presentare una prima offerta. In estate il giovane talento viola sarà uno dei nomi in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. L’esterno gigliato ha un costo piuttosto elevato.

ADL potrebbe tentare un primo approccio coi Della Valle, con cui il rapporto è buono ormai da anni. Chiesa costava quaranta milioni di euro fino a un po’ di tempo fa, adesso servono almeno cinquanta milioni, o almeno questa è l’offerta che il Napoli ha in mente. Basterà? Chi lo sa, intanto il Napoli cercherà un primo contatto con la società toscana, perché Chiesa manda davvero in brodo di giuggiole il presidente e la dirigenza dei campani. Fiorentina-Napoli sarà una delle prime buone occasioni per parlarne.