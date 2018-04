In Inter-Juventus sarà sotto la lente d’ingrandimento la prova di Miranda: il brasiliano punta al rinnovo e i nerazzurri prendono in considerazione l’ipotesi

L’Inter pensa al derby d’Italia con la Juventus e non solo. Uno dei temi che potrebbero diventare caldi in casa nerazzurri è quello del rinnovo di Joao Miranda. Il difensore, che di recente ha sorpreso tutti con le sue dichiarazioni, ha un contratto con l’Inter fino al giugno del 2019. Lui stesso avrebbe intenzione di prolungarlo di un anno e di lasciare Milano e, forse, il calcio giocato nel giugno del 2020. Avrebbe trentasei anni e ci sarebbero margini solo per un ritorno in patria, una volontà che non ha mai nascosto: potrebbe chiudere la carriera in Brasile, magari nel “suo” San Paolo.

Miranda comunque spinge per il rinnovo e Inter-Juventus potrebbe essere un banco di prova importante per dimostrare di essere ancora pronto per giocare ad alti livelli. Nella prossima stagione il parco difensori dell’Inter si arricchirà della presenza di Stefan de Vrij e quindi non sarà facile trovare un posto da titolare. L’idea di avere un uomo esperto come Miranda come prima riserva stuzzica l’Inter, che potrebbe davvero accontentarlo. Adesso i nerazzurri sono concentrati sulla Juventus, ma il rinnovo di Miranda troverà spazio nelle prossime settimane.