Per Dybala Inter-Juventus è una sfida particolare: quando era al Palermo ha rischiato di diventare nerazzurro, ma Ausilio non riuscì a prenderlo per pochissimo

Domani a San Siro andrà in scena Inter-Juventus, una partita importantissima. Da una parte ci si gioca l’accesso in Champions League, dall’altra un pezzo di Scudetto. Uno dei protagonisti in campo sarà senza dubbio Paulo Dybala, attaccante dei bianconeri. Avrebbe potuto giocare questa partita dall’altra parte, se non fosse stato per una richiesta esosa di Maurizio Zamparini. Il retroscena non è inedito, ma vale la pena tirarlo fuori prima del derby d’Italia. Per spiegarlo bisogna tornare indietro al 2015, quando l’Inter era ancora in mano a Erick Thohir come socio di maggioranza e l’allenatore era da poco Roberto Mancini. Entrambi avevano messo gli occhi su Paulo Dybala e Piero Ausilio aveva il compito di provare a portarlo a Milano dal Palermo. Il ds lavorò ai fianchi dei rosanero ma non riuscì nel suo intento.

Il retroscena su Dybala prima di Inter-Juventus

Ausilio si impegnò per riuscire a portare Dybala a Milano sponda Inter. La Joya piaceva moltissimo per Mancini, che più volte aveva espresso ottimi pareri sull’argentino. In quell’operazione, però, il ds si scontrò con un muro di nome Maurizio Zamparini. Mentre Ausilio cercava di abbassare il prezzo, il presidente del Palermo si dimostrò irremovibile: quaranta milioni di euro o niente. Tre anni fa quaranta milioni erano una cifra ben più importante di adesso e, di fronte alla testardaggine di Zamparini, l’Inter decise di desistere. Il seguito della storia è noto e porta dritto ai nostri giorni. Dopo l’assalto dell’Inter, ci provò anche la Juventus, che riuscì ad arrivare alla somma richiesta dal Palermo e si prese Dybala, divenuto uomo copertina alla Vecchia Signora. Da quando è alla Juve, però, Dybala non ha mai segnato a San Siro contro l’Inter. Ci proverà domani in una gara da “quasi ex”.