Inter-Juventus: Icardi vs. Dybala con vista Argentina

Inter-Juve regalerà un duello a distanza tra Icardi e Dybala. I due argentini devono convincere nei rispettivi club per convincere Sampaoli a portarli al Mondiale

Inter-Juventus in salsa argentina. Mauro Icardi è pronto a sfidare Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. I tre attaccanti argentini sono in lizza per un posto al Mondiale ma Maurito, a differenza dei due juventini, non è stato inserito nella lista dei preconvocati e per lui si prevede un’estate senza Mondiale. Il centravanti può rifarsi e può provare a convincere il ct Sampaoli contro una delle sue bestie nere preferite: la Juventus. Mauro ha già segnato 7 gol ai bianconeri (4 con l’Inter, 3 con la Samp) e sogna uno sprint finale importante per far cambiare idea al ct argentino.

Paulo Dybala non ha un posto fisso in Argentina e il finale di stagione potrebbe convincere Sampaoli a fare altre scelte oppure potrebbe convincerlo a portarlo con sé nel ruolo di vice-Messi. La sfida di sabato sera contro l’Inter a San Siro arriva nel momento giusto per l’attaccante della Juventus, apparso in netto calo nelle ultime apparizioni (la sua partita col Napoli è durata solo 45 minuti). Paulo ha segnato un solo gol a San Siro, contro il Milan, quando vestiva la maglia del Palermo e ora vuole festeggiare per la prima volta con la maglia bianconera.