Joao Miranda è il miglior difensore centrale della Serie A? Secondo lui stesso sì. Le parole del giocatore dell’Inter e le ultime news

Joao Miranda è forte, di sicuro non sembra molto umile. Il difensore dell’Inter è stato protagonista di un programma della tv nerazzurra nel quale ha parlato della sua esperienza italiana. «Sono sincero, mi ritengo il miglior difensore della Serie A» è quanto ha detto il centrale brasiliano. Ai posteri l’ardua sentenza, probabilmente è il più forte e probabilmente c’è qualcuno più forte di lui. Sta di fatto che il giocatore dell’Inter è tra i difensori più affidabili della Serie A e i numeri lo dimostrano, in special modo con Luciano Spalletti come allenatore. Nell’ultimo periodo la retroguardia dell’Inter è più che blindata.

Miranda non ha parlato solo di sé ma anche delle prossime sfide dell’Inter e di un finale di stagione che si preannuncia infuocato: «Sono concentrato sulla partita con la Juventus, se devo pensare al passato allora ricordo con affetto solo la partita col Milan all’andata vinta 3-2». Miranda ne ha approfittato per elogiare il lavoro di mister Spalletti e per parlare del suo idolo Ronaldo, oltre al suo sportivo preferito, vale a dire Ayrton Senna. In chiusura ha speso qualche parola su Rafinha: «Si trova bene qui, non era abituato a questi ritmi. Ha ancora tanto tempo per dimostrare il suo valore, è davvero bravo».