Sabatini-Milan: incontro a Londra. Per il dopo Mirabelli anche Giuntoli o Braida

Il Milan può cambiare direttore sportivo. Massimiliano Mirabelli non ha convinto. Incontro a Londra con Sabatini. Piacciono Giuntoli e Braida

Il Milan cambia direttore sportivo? Massimiliano Mirabelli e il suo mercato sono finiti sotto accusa dopo il pessimo andamento del Milan nell’ultimo periodo che rischia di compromettere seriamente la stagione rossonera. Il Milan è settimo e potrebbe perdere anche l’accesso alla prossima Europa League. Non entrare in Europa verrebbe considerato un fallimento e a perdere il posto potrebbe essere proprio il direttore sportivo. Marco Fassone è illicenziabile grazie a una clausola inserita dal Fondo Elliott e a partire potrebbe essere il ds.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini, uno dei candidati a rimpiazzare Mirabelli, ha incontrato a Londra importanti emissari del club milanista. Non è dato sapere se questo summit abbia portato ad approfondimenti concreti ma intanto i rossoneri avrebbero mosso i primi passi. Piace anche Giuntoli del Napoli: il ds potrebbe portare con sé Sarri ma potrebbe approdare a Milano anche senza il tecnico. Nel mirino poi c’è Emenalo del Monaco e la suggestione Ariedo Braida: l’ex dirigente del Milan, ora al Barcellona, è una delle ipotesi per il futuro. Al Milan piace anche Fabio Paratici, ds della Juve, ma difficilmente i bianconeri lo lasceranno andare. Mr Lì riflette: per Mirabelli sarà decisivo il finale di stagione del Milan.