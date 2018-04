Milan, il retroscena: Fassone illicenziabile grazie a Elliott

Nel contratto di Marco Fassone ci sarebbe una clausola che prevede la sua illicenziabilità: Elliott si fida tantissimo dell’amministratore delegato

Massimiliano Mirabelli è in bilico. Il direttore sportivo del Milan è finito sotto accusa per le sue scelte di mercato (Leggi anche: Mirabelli-Milan: le ultimissime). Acque nuovamente agitate in casa rossonera dopo 6 giornate senza vittorie. I rossoneri rischiano di perdere clamorosamente il treno Europa League (al momento sono al settimo posto ma avrebbero ancora una speranza, vincere la Coppa Italia contro la Juventus) e in casa milanista ci si interroga sulle prossime mosse. Marco Fassone, amministratore delegato, è sempre più al comando del Milan.

Secondo Tuttosport, il fondo americano Elliott ha grande fiducia nel lavoro dell’ex dirigente di Napoli, Juventus e Inter tanto che avrebbe spinto fortemente per l’inserimento di una clausola particolare nel suo contratto. Secondo le ultime indiscrezioni, Marco Fassone sarebbe illicenziabile grazie al Fondo Elliott che ha voluto inserire nel suo accordo con il Milan una clausola che prevede la sua illicenziabilità. Il dirigente rossonero dunque può dormire sonni tranquilli, nonostante i risultati ottenuti dal Milan in questa stagione siano al di sotto delle aspettative. In caso di completo fallimento, a saltare dunque non sarà la testa dell’amministratore delegato milanista che gode di fiducia incondizionata da parte di Elliott.