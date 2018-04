Buone e cattive notizie per il Milan: novità importanti nella trattativa con Elliott, ma non su Mirabelli e il calciomercato

Elliott Management Corporation non significa necessariamente brutte notizie per il Milan, anzi, forse solo per Massimiliano Mirabelli. Ma andiamo per gradi. I collaboratori di Paul Singer hanno trascorso un weekend a Milano e, oltre ad aver assistito alla peggior prova rossonera della stagione, hanno fatto una ricognizione in vista di mercoledì 2 maggio. La data è segnata in rosso sul calendario del Milan perché allora si riunirà l’assemblea dei soci per deliberare la modifica del regolamento del prestito del fondo. Che cosa significa? Vuol dire che il Milan può rinviare a giugno 2019 il pagamento di una parte del prestito, all’incirca di 54 milioni di euro.

Vale la pena ricordare che il rimborso del prestito di Elliott ha ottobre 2018 come data ultima, ma gli statunitensi hanno accettato di dilazionare i tempi, questa è la vera buona notizia per il Diavolo. Così facendo, Elliott dimostra di tenere alla solidità societaria e di voler sostenere il Milan. Per Singer il momento è positivo, il 2018 è iniziato bene e l’americano avrebbe incrementato di parecchio il suo già corposo conto in banca. Attenzione, però, ai risvolti negativi della vicenda: Massimiliano Mirabelli e Bernard, parlando di calciomercato.

Elliott Milan, anche il mercato: casi Mirabelli e Bernard

Secondo La Gazzetta dello Sport, il fondo Elliott non sembrerebbe convintissimo della conferma di Mirabelli. L’attuale direttore sportivo del Milan è stato lodato e supportato dai tifosi (anche se ultimamente un po’ meno) e gode della stima e della fiducia del tecnico Gennaro Gattuso e dell’amministratore delegato Marco Fassone. Il mercato dell’estate 2017, però, non viene considerato un fiore all’occhiello né dai cinesi né dagli americani. Per questo si pensa che la posizione del ds sia a rischio. Il progetto Milan potrebbe ripartire da un nuovo corso tecnico oppure da una novità importante: un’altra figura, probabilmente un manager, da affiancare a Mirabelli. Ma queste sono pur sempre voci di mercato.

Sono voci, ma con un po’ più di fondamento, anche quelle inerenti a Bernard. Il talento dello Shakhtar Donetsk è in scadenza di contratto e sembrava a un passo dal Milan, ma le ultime notizie lo allontanano dai rossoneri. Ancora una volta, sembrerebbe una decisione da parte della proprietà. In Cina non sono convintissimi del colpo Bernard e il motivo è sempre lo stesso: lo scoramento post Benevento e una crescente perplessità per le scelte di Mirabelli. Rimane da capire solamente chi decide in casa Milan, ma per Bernard, ora come ora, le possibilità di un approdo a Milano calano.