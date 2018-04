Milan, aria pesante: Europa a rischio, linea dura rossonera

Aria pesante in casa Milan. Il club rossonero non vince da 6 giornate, Gattuso si sfoga, annulla il riposo e alza i toni

Il Milan vuole ricompattarsi e dopo l’illusione di una clamorosa rimonta per la Champions League, i rossoneri hanno inevitabilmente perso energie e voglia. La formazione di Rino Gattuso ha collezionato solo 4 punti nelle ultime 6 partite (0 vittorie in questo lasso di tempo) e la sconfitta contro il Benevento rischia di creare un nuovo punto di non ritorno. I rossoneri, dopo il ko dell’andata, riuscirono a poco a poco a ritrovarsi e a dare una svolta ma ora il tempo sta per finire e anche la zona Europa è a rischio.

Il Milan ha sempre la possibilità di qualificarsi alla prossima Europa League grazie alla Coppa Italia ma in finale dovrà vedersela con la Juventus, non proprio una passeggiata di salute. Intanto la società rossonera ha deciso di passare alle ‘maniere forti’: Gattuso ha annullato il secondo giorno di riposo e si è sfogato con la squadra, chiedendo ai suoi maggiore impegno e maggiore rispetto per la maglia indossata. Il clima è teso e sembra di essere ritornati a qualche mese fa, quando le cose andavano male e i rossoneri erano in crisi profonda. Il tecnico è arrabbiato con alcuni suoi calciatori, anche con i tre centravanti per motivi diversi. Ora tutti sono in discussione.