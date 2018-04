Il Milan va alla ricerca del grande bomber. I rossoneri valutano Dzeko, Mertens e Belotti per il prossimo anno: le ultimissime notizie

Un grande colpo in attacco per il Milan? Il club rossonero è vicino a Bernard (Leggi anche: Bernard-Milan: le ultimissime) ma punta anche a un nome importante per rinforzare l’attacco. Cutrone, André Silva e Kalinic non hanno raggiunto la doppia cifra in campionato e Gattuso e la dirigenza rossonera conoscono i limiti di un reparto che ha terribilmente deluso le attese. Il Milan ha bisogno di gente che sia in grado di rifornire gli attaccanti ma ha anche bisogno di attaccanti importanti che siano capaci fare tanti gol e per questo i rossoneri pensano a Edin Dzeko.

Il centravanti della Roma è uno degli obiettivi principali per il Milan in vista della prossima stagione. I rossoneri, che valutano anche Mario Mandzukic (Leggi anche: Milan-Mandzukic: bomba di mercato rossonera) sognano uno tra Dries Mertens e il Gallo Belotti. I rossoneri avrebbero presentato un’offerta da 50 milioni più il cartellino di Patrick Cutrone ma il Torino avrebbe detto di no. Secondo Tuttosport il club rossonero sta seguendo con attenzione anche il belga Mertens che potrebbe cambiare aria a fine stagione il giocatore del Napoli stuzzica, non poco, i rossoneri.