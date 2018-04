Mandzukic può lasciare la Juve: pazza idea Milan!

Mario Mandzukic può andare via al termine della stagione. Il Milan, alla ricerca di un nuovo attaccante, pensa al croato: le ultimissime

Clamorosa indiscrezione di mercato sul futuro di Mario Mandzukic: il centravanti croato può lasciare la Juventus per andare al Milan! E’ questa la bomba di mercato, da prendere con le pinze, riportata poco fa da Premium sport. Il giocatore bianconero è uno degli elementi fondamentali della Juventus di Massimiliano Allegri ma è stufo di giocare sulla fascia e può andare via dalla Juventus. Il giocatore è cercato da alcuni club cinesi ma anche da alcuni club turchi. Il Milan, alla ricerca di un nuovo bomber per la prossima stagione, potrebbe ripetere l’operazione Leonardo Bonucci, andando a pescare da casa Juve.

Mario Mandzukic è valutato attorno ai 20 milioni di euro e potrebbe sposare il progetto rossonero, convinto anche dal suo ex compagno di squadra. Il Milan in questa stagione ha puntato su tre centravanti (Nikola Kalinic, André Silva e Patrick Cutrone) ma nessuno dei tre è riuscito a raggiungere la doppia cifra in campionato. L’obiettivo principale del club milanista nel prossimo mercato sarà quello di acquistare un nuovo centravanti per Rino Gattuso. In pole rimane il Gallo Belotti ma attenzione al nome di Mario Mandzukic, un nome molto apprezzato in via Aldo Rossi.

Il giocatore è legato alla Juventus da un contratto fino al 2020 ma l’ipotesi di un addio anticipato non è affatto da scartare. Come detto, il calciatore, a 31 anni suonati, vuole tornare a occupare l’area di rigore, vuole tornare a fare il centravanti, e nella Juventus tutto questo non è possibile. I bianconeri punteranno ancora su Gonzalo Higuain e l’ingombrante presenza del Pipita potrebbe spingere Marione lontano dalla Torino bianconera. Il Milan ci sta pensando seriamente. I rossoneri potrebbero rifondare l’attacco puntando sul gigante bianconero Mario Mandzukic!