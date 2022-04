Koulibaly: «Se le vinciamo tutte al 90% lo scudetto sarà del Napoli». Le parole del difensore senegalese

Kalidou Koulibaly ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Le parole del difensore del Napoli.

SCUDETTO – «Spero. E’ vero che il 2022 è cominciato benissimo, anche per il Napoli, non solo per la nazionale. Ho vinto la Coppa d’Africa, ci siamo qualificati per il Mondiale e il Napoli è in corsa per lo Scudetto. Sarà una battaglia dura fino alla fine, ma io sono pronto a lottare per regalare un sogno alla mia città, che è Napoli».

ULTIME 8 PARTITE – «Sappiamo che sono tante, ma anche poche, per cui dovremo affrontarle come 8 finali. Più si va avanti e più le partite si fanno difficili, ma noi restiamo concentrati per lottare. Sarà dura, ma abbiamo un sogno: regalare una grande cosa a questa città e a tutti i napoletani del mondo. Tutto il gruppo darà il massimo in campo e spero che anche i tifosi ci resteranno vicini perché abbiamo bisogno di loro. Non dovremo guardare agli altri, ma solo a noi. Dovremo vincere tutte le partite, come fatto ad inizio stagione. Al 90% se vinciamo tutte le 8 gare che mancano vinceremo lo Scudetto e quindi dobbiamo concentrarci su questo».

SPALLETTI – «Non ho mai avuto problemi con gli allenatori e tra noi c’è un bellissimo rapporto. Io do sempre tutto, non faccio le cose a metà. Appena è arrivato il mister, io mi sono messo a disposizione. Io sono sempre stato rispettoso con gli allenatori. E’ andata benissimo con lui, ho imparato tante cose da lui. Ancor’oggi sto andando bene. Io provo a dire la mia quando lui me la chiede, mentre quando ci dà informazioni io do tutto per rispettare la consegna. Lui sa di poter contare su di me e viceversa. Dopo la partita in nazionale mi ha mandato un messaggio, questo è segno del fatto che mi vuole bene e anch’io gli voglio bene. La prima cosa che mi ha detto quando sono tornato dalla nazionale è che mi stava aspettando e non dovevo deluderlo. Io farò il massimo per non deluderlo».