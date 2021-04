Chelsea, Kovacic: «Porto? Attenzione, ha già eliminato la Juve…» – VIDEO

Mateo Kovacic ha parlato della sfida contro il Porto citando anche la Juventus, eliminata dalla squadra di Conceiçao – VIDEO

Mateo Kovacic ha parlato in vista della sfida contro il Porto in Champions League. Le sue parole anche in relazione alla Juve.

«Il sorteggio è complicato perché il Porto è una buona squadra. Lo abbiamo visto contro la Juventus, ha eliminato un avversario forte. Hanno mostrato un grande spirito di squadra e sarà una partita difficile. Sarà dura come ogni gara di Champions League».

