L’Inter punta su Mousa Dembelé del Tottenham ma attenzione a due possibili jolly, vale a dire Mateo Kovacic e Leandro Paredes

Mousa Dembelé rimane la prima scelta per il centrocampo dell’Inter ma attenzione alle sorprese. L’Inter continua a trattare con il Tottenham per l’arrivo del centrocampista belga ma l’accordo non è semplice, nonostante il gradimento del giocatore. Oggi chiuderà i battenti il mercato cinese: se non ci dovesse essere un’offerta last minute, Dembelé darebbe la sua priorità ai nerazzurri. Ausilio però deve convincere il Tottenham ad accettare il prestito con diritto di riscatto e nel frattempo batte anche altre piste come quelle che portano a Mateo Kovacic e Leandro Paredes.

Il direttore sportivo interista è un grande estimatore del croato, che tre anni fa ha lasciato l’Inter per 35 milioni (più bonus) per andare al Real Madrid. Mateo però non è riuscito a imporsi nel Real, non era un titolare (non era semplice giocare con Modric-Kroos-Casemiro, probabilmente il centrocampo più forte d’Europa) e ora vuole andare via per giocare con maggiore continuità. L’altra alternativa porta a Leandro Paredes, centrocampista già allenato da Spalletti e ora in forza allo Zenit. L’argentino è un talento pronto ad esplodere. L’amichevole di sabato 21 a Pisa, contro lo Zenit in cui gioca l’argentino, può essere l’occasione di un contatto tra le due società. Gli affari sono possibili solo se Real e Zenit accetteranno la ‘solita’ formula: prestito con diritto di riscatto.